BAUM アロマティック キャンドル

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商品詳細
未使用品です。箱は付いておりません。使うタイミングが無かったので、出品を決めました公式より↓AROMATICCANDLEバウムアロマティックキャンドル＜ルーム用フレグランスキャンドル＞樹木の香りが、空間を森に変えてゆく。心が整うアロマキャンドル。樹木由来の香りをモダンに調合したアロマキャンドル。森林浴のように穏やかで清々しい香りがゆっくりと広がり、心が整う空間へ。樹木を想う3つの香調から、お好みの香りを。香りWOODLANDWINDSウッドランドウインズ湖畔の林に吹く風のような、清々しい香り。本体12,100円（税込）/230g
http://narcologia.ru/goods/choice915785.html
http://narcologia.ru/goods/unusable849474.html
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資生堂公式】ＢＡＵＭ アロマティック キャンドルの商品情報・コスメの ...
【資生堂公式】ＢＡＵＭ アロマティック キャンドルの商品情報・コスメの通販 | ワタシプラス
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BAUM(バウム) アロマティック キャンドル 1 WOODLAND WINDS 230g
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