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BAUM アロマティック キャンドル
商品番号 E13591951239
商品名

BAUM アロマティック キャンドル
ブランド名 バウム
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品です。箱は付いておりません。使うタイミングが無かったので、出品を決めました公式より↓AROMATICCANDLEバウムアロマティックキャンドル＜ルーム用フレグランスキャンドル＞樹木の香りが、空間を森に変えてゆく。心が整うアロマキャンドル。樹木由来の香りをモダンに調合したアロマキャンドル。森林浴のように穏やかで清々しい香りがゆっくりと広がり、心が整う空間へ。樹木を想う3つの香調から、お好みの香りを。香りWOODLANDWINDSウッドランドウインズ湖畔の林に吹く風のような、清々しい香り。本体12,100円（税込）/230g
http://narcologia.ru/goods/choice915785.html
http://narcologia.ru/goods/unusable849474.html
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