BAUM アロマティック キャンドル

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未使用品です。箱は付いておりません。使うタイミングが無かったので、出品を決めました公式より↓AROMATICCANDLEバウムアロマティックキャンドル＜ルーム用フレグランスキャンドル＞樹木の香りが、空間を森に変えてゆく。心が整うアロマキャンドル。樹木由来の香りをモダンに調合したアロマキャンドル。森林浴のように穏やかで清々しい香りがゆっくりと広がり、心が整う空間へ。樹木を想う3つの香調から、お好みの香りを。香りWOODLANDWINDSウッドランドウインズ湖畔の林に吹く風のような、清々しい香り。本体12,100円（税込）/230g