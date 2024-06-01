✨希少✨Combi コンビ ユニバーサルシート 横型 US-41 介護シート

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新品未使用品 激安出品中Combiコンビユニバーサルシート横型US-41介護シート参考価格：43万円【特徴】●寝返りに充分なベッド幅650mm●横ずれ防止ベルト付き●介護する方の足が入りやすい、ベッド形状●車椅子からも移乗しやすい48cmのシート高●軽い操作力、衝撃音のない、静かでスムーズな開閉機能●折りたたみ時の床壁占有面積が小さく薄いため、小型多目的トイレや、大型フィッティングルームへレイアウトしやすい。【仕様】製品名ユニバーサルシート横型US41品番US-41製品カラークリアホワイト（CW）外形寸法(mm)閉時：W1,500×D180×H978開時：W1,500×D696×H480質量(kg)43.0材質本体：鋼(防錆処理)、ABS樹脂 張り材：ウレタンレザー写真を沢山載せていますので、そちらから状態や付属品のご確認をよろしくお願い致します。付属品は、写真の物が全てとなります。 即購入大歓迎です。限界価格での出品の為、お値下げはご遠慮くださいませ。また、新品未使用の自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。★他に出品中の商品はこちら★#ドラえもん安心丁寧感謝商店是非ご覧くださいませ♪#介護用品#介護#Combi#コンビ#シート#介護シートリクシル INAX#154