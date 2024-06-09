新品ロッソノービレ　ドットール　500ml



Dr.Vranjes(ドットール・ヴラニエス)500ml 【パッケージデザイン混在】ROSSO NOBILE ディフューザー DIFFUSER



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ロッソノービレ芸能人や、人気インテリアショップにも置いてある有名なフレグランスです。500mlはボトルもボリュームがあり可愛いく、お値段的にもお得でオススメです！様々なベリーやシトラスが調和した芳醇なフルーティーノートに、スミレとバラを中心としたフローラルノート、繊細で気品あふれるタンニンのアロマが、ユニークな香りのハーモニーを完成させています。商品名:リードディフューザー、スティック付き内容量:500ml香り:ロッソノービレ原産地イタリア正規品ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#Dr.Vranjes#アロマ#ドット―ル・ヴラニエス#リードディフューザーアロマディフューザールームフレグランススティック芳香香りシンプル高級感大容量豪華長持ちおしゃれギフトプレゼント■商品状態 購入時期：2023 残量：新品#ドットール・ヴラニエスMELOGRANO#ドットール・ヴラニエスジャパンお値引きなしでお願い致します！