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FitLine Munogen フィットライン　モノジェン 二個セット
商品番号 L37146208694
商品名

FitLine Munogen フィットライン　モノジェン 二個セット
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 6,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FitLineMunogenフィットライン　モノジェン二個セット■原産国　ドイツ■容量　60カプセル■賞味期限　2024年2月■成分ブドウ・リンゴエキス、アマランサス、ウォーターメロンパウダー/L-アルギニン、HPMC（植物由来カプセル）、高級脂肪酸（ステアリン酸）、ビタミンB12、ビタミンB6、葉酸、香料■飲み方1日2カプセルを十分な量の水と一緒にお飲みください。即購入OK商品をご覧頂き、ありがとうございます■その他、多数のプライズ商品を出品しています！まとめ買いの場合は少しお安く致します是非ご覧ください！！
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