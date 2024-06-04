- ホーム
- >
- ベビー・キッズ
- >
- キッズ服(男女兼用) 100cm~
- >
- ジャケット/上着
- >
- ★B:MING byBEAMS キッズアウター★
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
数年前に店舗にて購入しました。■サイズ110cm■フードは取り外し不可。■ライナーは裏表両方で着用できます。着方次第で1年通して使い勝手がとても良かったです。ライナーの方がサイズがややコンパクトでした。目立った大きなダメージはありませんが、子供が着てた物になりますのでご理解いただける方、ご検討ください。*その他何かご質問あればお気軽にご連絡ください。柄・デザイン···無地カラー···ブラックフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Sydney770749.html
http://narcologia.ru/goods/injure187167.html
http://narcologia.ru/goods/enquire319089.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney770749.html
http://narcologia.ru/goods/injure187167.html
http://narcologia.ru/goods/enquire319089.html