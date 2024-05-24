ポロラルフローレン 140センチ コート

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商品詳細
柄・デザイン...花柄1回くらいしか着てません。クリーニング済み。只、子供の着用した中古品です。ご理解あるかたのみご検討ください。リサイクルの段ボールか、袋でお送りします。到着日の時間指定がありましたら、コメント下さい。なければ、一番早い到着日の時間指定なしでお送りします。プロフィールご一読下さい。
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