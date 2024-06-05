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極美品ミキハウス★プッチーくん豪華刺繍〜UVカット薄手パーカー★110㎝
商品番号 I71799178348
商品名

極美品ミキハウス★プッチーくん豪華刺繍〜UVカット薄手パーカー★110㎝
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 2,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品ミキハウス★プッチーくん豪華刺繍〜UVカットの薄手パーカー。フードは、ボタンで取り外せます。定価¥16,500円で購入したお品です。サイズ…110㎝室内で1回短時間の着用品ですので、未使用の様に綺麗な状態です。お好きな方、いかがですか♪他にも、ミキハウス・ファミリア・バーバリー・セリーヌベビー・ラルフローレン・ヒステリックミニ・シャーリーテンプルなどなど出品中です。ぜひ、あわせてご覧くださいませ♪
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