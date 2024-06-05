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ART EQ355 2ch 31バンド・グラフィックイコライザー 美品
商品番号 U97273663870
商品名

ART EQ355 2ch 31バンド・グラフィックイコライザー 美品
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARTEQ3552020年購入2019年製造自宅使用。英文マニュアル付#ART#ARTEQ355ステレオグラフィックイコライザー周波数帯：31バンド周波数特性：20Hz～20kHz(+0.5dB)THD+ノイズ：0.01%消費電力：22W入力端子：XLR、TRSフォン、RCA（アンバランス）出力端子：XLR、TRSフォン、RCA（アンバランス）寸法：48.2W×8.8H×21.5Dcm、2U重量：4.1kgS/N比:94ｄBハイパスフィルター:10～250Hzローパスフィルター:3～40ｋHzレベル調整：6dB／12dBフェーダー：20mmクリップ・レベルインジケーターグラウンドリフトスイッチ電源：(Switchable)95-130VAC,50/60Hz★値下げ交渉は承れません、あしからずご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate741248.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant574482.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful596451.html
EQ355 2ch 31バンド・グラフィックイコライザー
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ART EQ355 Dual 31-Band Graphic Equalizer - ProAudio.com
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