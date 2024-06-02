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【美品】 90s umbro アンブロ ピステ 上着 165cm 防寒 厚手
商品番号 M60033069846
商品名

【美品】 90s umbro アンブロ ピステ 上着 165cm 防寒 厚手
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,468 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✧₊⁎ご覧頂きありがとうございます⁎⁺˳✧༚⌘1点限り！早い者勝ち♡⌘送料無料！⌘迅速発送！フォロー割もしていますので、よろしくお願いします(^_^)v他にも色々出品中です(^^)↓#JPPアパレルStoreumbroアンブロピステセットアップ上ビッグロゴ中綿入りで防寒　厚手　冬場にも大活躍！これからの季節に欠かせない一着です。S　表記サイズ　身長165cm着丈:約68cm身幅:約52cm肩幅:約44cm袖丈:約60cm○状態Ｂ全体的に着用に影響のあるダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく使用していただけるかと思います。S:新品・タグ付きA:未使用、もしくは新品同様の良好なお品物です。B:多少の使用感があります。全体的にこれといっ　たダメージや汚れは見当たらない状態ですので、　問題なく使用していただけるかと思います。C:特有のUSDE感が見受けられますが、特別目立つ　ダメージや汚れは見受けられません。　普段使用して頂く分には問題ないかと思われます。D:状態が悪く使用感の強いお品物となっております。E:ジャンク品or難あり品。素材：表地　ポリエステル100%　　　裏地　ポリエステル　55%　　　　　　ナイロン　45%　　　中綿　ポリエステル　100%#アンブロ#ピステ#メンズ#トレーニングウェア#サッカー#防寒#ウインドブレーカー#スポーツ#ランニングウェア#サッカーウェア
http://narcologia.ru/goods/ordering226679.html
http://narcologia.ru/goods/calling165750.html
http://narcologia.ru/goods/influenza111193.html

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