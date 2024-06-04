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【希少黒】NIKE ナイキ エア ズーム ヴェイパー プロ 2 メンズ
商品番号 L48229485305
商品名

【希少黒】NIKE ナイキ エア ズーム ヴェイパー プロ 2 メンズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

【希少黒】NIKEナイキエアズームヴェイパープロ2メンズ9,500円（送料込み）インドアカーペットのスクールで1度（1時間）だけ使用しました。汚れはありません。ブラック色のハードコート（オールコート）用は品薄となっておりますので、ぜひこの機会にいかがでしょうか。シリーズ名:NikeAirZoomVaporPro2　Men'sHardCourtTennisShoesカテゴリー:テニスシューズサブカテゴリ―:ハードコート(オールコート用)メインカラー:ブラック黒サイズ:メンズ28cm商品状態:一度だけ使用(インドアカーペットで1時間)
http://narcologia.ru/goods/recuperation158521.html
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