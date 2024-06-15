アディダス・オリジナルス スケートボーディング #7 NA-KEL

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商品詳細
サイズSスケーターが伝統的なフットボールジャージーを再構築し、フットボールとスケートボードのカルチャーの融合を各スケーターの世界観とともに表現した。 ジャージーには、マーク・ゴンザレスがデザインしたチームバッジと「アディダス」を象徴するトレフォイルロゴがあしらわれている。 背中にはそれぞれの名前とナンバーが。
http://narcologia.ru/goods/providence611294.html
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