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アディダス・オリジナルス スケートボーディング #7 NA-KEL
商品番号 V13290992328
商品名

アディダス・オリジナルス スケートボーディング #7 NA-KEL
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズSスケーターが伝統的なフットボールジャージーを再構築し、フットボールとスケートボードのカルチャーの融合を各スケーターの世界観とともに表現した。　ジャージーには、マーク・ゴンザレスがデザインしたチームバッジと「アディダス」を象徴するトレフォイルロゴがあしらわれている。　背中にはそれぞれの名前とナンバーが。
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