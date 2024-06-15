

ナケル・スミスとアディダス スケートボーディングによる ...



アディダス スケートボーディング、バラの刺繍際立つスリッポン発売 ...



アディダス スケートボーディング、バラの刺繍際立つスリッポン発売 ...



アディダス オリジナルス」の名作スニーカーが70s回帰の新コレクション ...



国内1月23日発売予定】 ナケル・スミス × アディダス スケート ...



アディダス スケートボーディング×ナケル・スミス新作、パープル ...



ナケル・スミス第4弾となるシグネチャーモデル「Matchcourt High RX x ...



≪最新≫アディダス・オリジナルス スケートボーディング #7 NA-KEL ...



アディダス」がプロスケーターのナケル・スミスとのコラボモデルを発売 ...



アディダス スケートボーディング、バラの刺繍際立つスリッポン発売 ...



アディダス・オリジナルス・スケボー ＜ OKAフットボール



PRODUCTS] ADIDAS SKATEBOARDING - RIVALRY HI OG × NA-KEL | VHSMAG



アディダス」がプロスケーターのナケル・スミスとのコラボモデルを発売 ...



バラの刺繍のスケートシューズがアディダスから登場



国内1月23日発売予定】 ナケル・スミス × アディダス スケート ...

サイズSスケーターが伝統的なフットボールジャージーを再構築し、フットボールとスケートボードのカルチャーの融合を各スケーターの世界観とともに表現した。 ジャージーには、マーク・ゴンザレスがデザインしたチームバッジと「アディダス」を象徴するトレフォイルロゴがあしらわれている。 背中にはそれぞれの名前とナンバーが。