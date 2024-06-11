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- 【先着来場者限定】マイク・トラウト ボブルヘッド（大谷翔平選手の同僚）
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商品詳細
※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※ 販売中最安値！ ※※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※エンゼルス、トラウト選手のスター・ウォーズ風ボブルヘッド人形です。BB-8ドロイドを従え、ライトセーバーを構えています。先着来場者限定だったレアものです。オリジナルの箱付きです。今回撮影用に初めて開けてみたら、ライトセーバーが入りにくいのがわかりました。ちょっと傾けて、押しながら回すと、少し入っていくような感触が得られますが、それでも半分くらいしか入りません（写真参照）。返品は受け付けないので、この点にご理解のいただける方のみ、購入をご検討ください。ジャンル（スポーツ選手）...野球フィギュア種類...コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/ambassador636706.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper950909.html
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