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【先着来場者限定】マイク・トラウト ボブルヘッド（大谷翔平選手の同僚）
商品番号 P56628021098
商品名

【先着来場者限定】マイク・トラウト ボブルヘッド（大谷翔平選手の同僚）
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※※※※※※※※※※※※※※※※※※　　　　　　　　　※※　販売中最安値！　※※　　　　　　　　　※※※※※※※※※※※※※※※※※※エンゼルス、トラウト選手のスター・ウォーズ風ボブルヘッド人形です。BB-8ドロイドを従え、ライトセーバーを構えています。先着来場者限定だったレアものです。オリジナルの箱付きです。今回撮影用に初めて開けてみたら、ライトセーバーが入りにくいのがわかりました。ちょっと傾けて、押しながら回すと、少し入っていくような感触が得られますが、それでも半分くらいしか入りません（写真参照）。返品は受け付けないので、この点にご理解のいただける方のみ、購入をご検討ください。ジャンル（スポーツ選手）...野球フィギュア種類...コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/ambassador636706.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper950909.html
http://narcologia.ru/goods/moisture317369.html
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非売品 マイク・トラウト 9/16球場配布 ボブルヘッド エンゼルス 人形 ...
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マイクトラウト大谷翔平サイクルボブルヘッド
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太眉
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非売品・限定品】エンゼルス 大谷翔平&マイク・トラウト ボブルヘッド-
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