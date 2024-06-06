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ガンバ大阪　GAMBA EXPO 2023 リミテッドユニフォーム
商品番号 T85957192011
商品名

ガンバ大阪　GAMBA EXPO 2023 リミテッドユニフォーム
ブランド名 ヒュンメル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8/19ガンバエキスポで配布されたユニフォーム2枚セットです。どちらも未開封の新品になります。デザインがおしゃれで、女性や子どもが着てもとても可愛いです。ゆうパケットポストで発送予定です。丈···半袖チーム名/国内···ガンバ大阪
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