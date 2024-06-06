Prince プリンス 2WAYボストンバッグ VT734 VINTAGE

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商品詳細
種類...ラケットバッグ用途...硬式カラー:グリーンサイズ:41×15×36cm素材:ポリエステル、ポリウレタン定価9900円プリンスのラケット収納可能な2wayボストンバッグです。目立った傷や汚れはありません。中古品であるという事のご理解をお願いいたします。細かい汚れの見落としはご容赦ください。写真をよく見て状態を確認してからご購入ください。
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