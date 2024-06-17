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Adidas　アディダス　サッカーロングコート
商品番号 S75911163567
商品名

Adidas　アディダス　サッカーロングコート
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,680 円
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商品詳細

５年前に購入しましたが２回程しか使用していません。サイズはＭだと思います。５枚目写真で確認お願いします。写真のロゴの白いのは光の反射です。不明な点有ればコメント下さい
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