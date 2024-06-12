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バルセロナ オーセンティックユニフォーム
商品番号 F44521859109
商品名

バルセロナ オーセンティックユニフォーム
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,840 円
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商品詳細

FCバルセロナオーセンティックユニフォームサイズ：XL（サイズタグ表記擦れ）LaLiga（ラ・リーガ）パッチあり。バルセロナ12-13シーズンのオーセンティックユニフォームになります。10年前にスポーツショップにて購入。複数回着用、その後保管しておりました。サイズタグは複数回洗濯により表記が消えておりますが、その他のスポンサー等に特にダメージはございません。10年前に購入しましたが、綺麗と思います。コレクションや実際着用してのプレーにいかがでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/choice618385.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi812047.html
http://narcologia.ru/goods/Addict271418.html
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