ヨネックス　テニスシューズ　パワークッション　ワイドタイプ

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商品詳細
ヨネックス テニスシューズパワークッションワイドタイプ25.0センチ.レディースメンズ兼用外反母趾になった為に幅広でワンサイズ大きめを買いましたが、治療で外反母趾が改善したためこちらは未使用のまま保管しておりました。使ってくださる方があればと出品します。よろしくお願いします。対応コート...オムニ・クレー兼用
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