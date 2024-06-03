キャップキーホルダー ロサンゼルス・エンゼルス チームカラー

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NEWERAを代表するキャップ59FIFTYをサイズダウンして作ったキャップキーホルダー。NEWERA公式ショップで購入チームロサンゼルス・エンゼルスリーグメジャーリーグ・ベースボール素材ポリエステル、コットン※個人所有の物なので神経質な方のご購入はご遠慮下さい※値下げ不可ニューエラNEWERAAngelsキャップキーホルダーキーホルダーメジャーリーグロスアンジェルスエンジェルス大谷翔平マイクトラウトMLB