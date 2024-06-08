YONEX テニス シューズ 23cm パワークッション フュージョンレブ3

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YONEXテニスシューズパワークッションフュージョンレブ323cm子供がしばらく履いていましたが、サイズアウトしましたので出品いたしました。内側サイズタグは切り取ってあります。できる限り、布で拭き取りました。比較的状態は良いと思いますが、USED品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。発送時は箱に入れずに簡易包装にて送らせていただきます。お値下げはできませんのでご了承ください。#ぴょんこのテニス