裏地付きウィンドジャケット ネイビー ATHLETA

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。☆値下げしました☆アスレタ（ATHLETA）サッカーフットサルウェアジュニア裏地付きウインドジャケット昨年購入し、水通しはしたのですが、息子にはまだ大きかったので、1度も着用しておりません。目立った傷や汚れはありませんが、自宅保管品になります。ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。サイズ：150色：ネイビーご質問等ありましたら、コメントにてお願いいたします。よろしくお願いいたします。
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