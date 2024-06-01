NIKE ナイキ バルセロナ S-M

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商品詳細
FCバルセロナのゲームシャツです。肩幅44cm身幅48cm着丈72cm素人採寸です。目立った傷や汚れはありませんが、着用していたものなのでご理解ください。インポートサイズS#バルセロナ#メッシ#イニエスタ
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