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NIKE ナイキ バルセロナ S-M
商品番号 K65632508949
商品名

NIKE ナイキ バルセロナ S-M
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

FCバルセロナのゲームシャツです。肩幅44cm身幅48cm着丈72cm素人採寸です。目立った傷や汚れはありませんが、着用していたものなのでご理解ください。インポートサイズS#バルセロナ#メッシ#イニエスタ
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