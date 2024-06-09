ヨネックス テニスシューズ 23.5cmパワークッションフュージョンレブ4

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ヨネックス YONEXパワークッションフュージョンレブ4SHTF4LGCサイズ···23〜23.5cm対応コート···オムニ・クレー兼用子供が使用しました。足の形が合わず、今回出品いたします。またまだ履いて頂けると思います。履いた期間は１か月弱ほどです。かかとのクッションもしっかりしています！画像確認の上、判断して頂ければと思います。コメントいただければ画像を追加します。砂はできるだけ落としました。素人検品です。見落としなどあるかもしれません。上記をご理解いただける方、宜しくお願いします。箱はありません。できるだけコンパクトに発送させて頂きます。