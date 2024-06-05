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バイエルンミュンヘン　レヴァンドフスキ　ユニフォーム
商品番号 N32405546855
商品名

バイエルンミュンヘン　レヴァンドフスキ　ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイエルンミュンヘンのユニフォームです。レヴァンドフスキのマーキングです。サイズはインポートM、日本サイズOです。着丈約69、身幅約42です。トレーニングや普段着として着用していました。着用による細かいスレやほつれ、マーキングの剥がれによる汚れ等あります。あくまでも中古品であることをご理解の上で購入お願いします。丈···半袖カラー···ホワイトリーグ···ブンデスリーガ種類···レプリカユニフォームサイズ···Mバルセロナ
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