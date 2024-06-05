

バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム



バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム

バイエルンミュンヘンのユニフォームです。レヴァンドフスキのマーキングです。サイズはインポートM、日本サイズOです。着丈約69、身幅約42です。トレーニングや普段着として着用していました。着用による細かいスレやほつれ、マーキングの剥がれによる汚れ等あります。あくまでも中古品であることをご理解の上で購入お願いします。丈···半袖カラー···ホワイトリーグ···ブンデスリーガ種類···レプリカユニフォームサイズ···Mバルセロナ