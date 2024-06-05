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商品詳細
バイエルンミュンヘンのユニフォームです。レヴァンドフスキのマーキングです。サイズはインポートM、日本サイズOです。着丈約69、身幅約42です。トレーニングや普段着として着用していました。着用による細かいスレやほつれ、マーキングの剥がれによる汚れ等あります。あくまでも中古品であることをご理解の上で購入お願いします。丈···半袖カラー···ホワイトリーグ···ブンデスリーガ種類···レプリカユニフォームサイズ···Mバルセロナ
http://narcologia.ru/goods/response214842.html
http://narcologia.ru/goods/Adder482675.html
http://narcologia.ru/goods/passionate465813.html
バイエルンミュンヘン レヴァンドフスキ ユニフォーム
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