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オーディオテクニカ AT-DS/3G YL DJカートリッジ ヘッドシェル付き
商品番号 A95664951701
商品名

オーディオテクニカ AT-DS/3G YL DJカートリッジ ヘッドシェル付き
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イエローで目立つ色オーディオテクニカの人気廃盤VM型DJカートリッジATDS3Gイエロー黄色のヘッドシェル付き使用頻度は数時間程で綺麗な方だと思います。カートリッジキーパーにて保管していました。針カバーはありません。音出し動作確認済みパワフルな音出ました。普通にレコード針としても問題なく使用出来ると思います。断捨離の為出品致します。写真参考の上ノークレーム、ノーリターンご了承の程中古品にご理解ある方のみご検討ください。宜しくお願い致します。形式：VM型再生周波数帯域：20～20,000Hz出力電圧：9mV(1kHz・5cm/sec)チャンネル・セパレーション：25dB(1kHz)出力バランス：1.5dB(1kHz)コイル・インピーダンス：3.5kΩ(1kHz)コイル・インダクタンス：630mH(1kHz)直流抵抗：760Ω負荷抵抗：47kΩ以上負荷容量：100～200pFダイナミック・コンプライアンス(×10－6cm/dyne)：3.5スタチック・コンプライアンス(×10－6cm/dyne)：10針圧：2.5～4.0g(3.5g標準)針先形状：0.6mil円錐垂直トラッキング角：21度外形寸法：35.5×68.5×28.5mm(幅×奥行き×高さ)重量：17g#オーディオテクニカ#audio−technica#レコード針#DJカートリッジ#ヘッドシェル#アナログ#ターンテーブル
http://narcologia.ru/goods/reboot265536.html
http://narcologia.ru/goods/stage229297.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming471292.html
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