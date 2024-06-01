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王貞治 756 ホームランデータノート　プロ野球　コレクション　貴重　日本製
商品番号 M31916287860
商品名

王貞治 756 ホームランデータノート　プロ野球　コレクション　貴重　日本製
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

王貞治756ホームランデータノート　1970年代　プロ野球　読売ジャイアンツ　巨人コレクション　ヴィンテージ　デッドストック貴重　本物　日本製！　当時物　・未使用品・長期保管品・送料込み・日本製未使用品ですが自宅保管品の為、保管に伴う汚れございますので、状態に厳しい方はお控え下さい。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox59439.html
http://narcologia.ru/goods/assessor72903.html
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