王貞治 756 ホームランデータノート　プロ野球　コレクション　貴重　日本製

王貞治756ホームランデータノート 1970年代 プロ野球 読売ジャイアンツ 巨人コレクション ヴィンテージ デッドストック貴重 本物 日本製！ 当時物 ・未使用品・長期保管品・送料込み・日本製未使用品ですが自宅保管品の為、保管に伴う汚れございますので、状態に厳しい方はお控え下さい。よろしくお願い致します。



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