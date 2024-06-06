NIKE Verdana レディース　初心者用ゴルフクラブセット

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綺麗な状態で保管は、していましたが少しグリップ部分が剥がれています。中古品になるので、通常使用に伴う小傷はございますが、大きな傷等もなくまだまだ十分お使い頂けます種類···アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、フェアウェイウッド、ユーティリティ、スリーブ付きシャフト、シャフト、ヘッド、グリップ、その他利き手···右対象···レディースクラブ本数···8（キャディバック付）