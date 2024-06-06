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NIKE Verdana レディース　初心者用ゴルフクラブセット
商品番号 X13512884811
商品名

NIKE Verdana レディース　初心者用ゴルフクラブセット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

綺麗な状態で保管は、していましたが少しグリップ部分が剥がれています。中古品になるので、通常使用に伴う小傷はございますが、大きな傷等もなくまだまだ十分お使い頂けます種類···アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、フェアウェイウッド、ユーティリティ、スリーブ付きシャフト、シャフト、ヘッド、グリップ、その他利き手···右対象···レディースクラブ本数···8（キャディバック付）
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http://narcologia.ru/goods/passionate355613.html
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