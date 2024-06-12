2023 WBC 大谷翔平(二刀流) ゴールドカラーコイン

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商品詳細
2023年WBCで大活躍し世界一に貢献した、大谷翔平選手のWBC公認ゴールドカラーコインになります。限定2,000個 シリアルナンバー入り本商品のシリアルナンバーは、500番台です。ジャパン代表ユニを着た、投手、打者二刀流デザインになっています。大谷選手ファンの方、如何でしょうか？仕様•コインΦ39mm24ktゴールドメッキ•アクリルコインケース•ジュエリーケース(ブラック)TheHighlandMint社製野球チーム···野球日本代表
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