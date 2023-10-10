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イーグルス　2023・ホームラン王【3.浅村栄斗選手】直筆サインボール
商品番号 J65695480697
商品名

イーグルス　2023・ホームラン王【3.浅村栄斗選手】直筆サインボール
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023シーズン・パリーグホームラン王！東北楽天ゴールデンイーグルス【3.浅村栄斗選手】の直筆サインボールになります！状態も良く大変、綺麗な直筆サインボールです！入手後はケースに入れホコリやカビ防止用のシートで包装し暗室で大切に保管中です！楽天イーグルスのファンの方、浅村栄斗選手のファンの方、この機会に如何でしょうか！・正真正銘本物！浅村栄斗選手からの貴重な投げ入れサインボールです！・ホームラン王になったシーズンの投げ入れサインボールは貴重！・タオルは付きません。・状態は良好ですが投げ入れサインボールである事をご理解、願います。
http://narcologia.ru/goods/stealth217976.html
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イーグルス　2023・ホームラン王【3.浅村栄斗選手】直筆サインボール
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