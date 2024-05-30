ヨネックス　23.0センチ　レディーステニスシューズ　濃いピンク

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商品詳細
一回しか履いていない美品です。色は濃いピンクで、サイズは23.0センチです。ソックス型になっていて、靴紐を結び直さなくていいので、とても楽で履きやすいです。靴紐のデザインが真ん中じゃないのもオシャレです。一万弱くらいで購入したのでお得かと思います！
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