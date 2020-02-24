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【新品】Wilson テニスシューズ　RUSH PRO3.5W　23.0cm
商品番号 Y62577688498
商品名

【新品】Wilson テニスシューズ　RUSH PRO3.5W　23.0cm
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有り難う御座います。新品、未使用のWilsonRUSHPRO3.5Wテニスシューズです。サイズは22.5cm／23.0cm／23.5cmあります。サイズ：23.0cmカラー：ネイビー対応コート：オールラウンド性別：レディース
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