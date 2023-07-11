山﨑伊織 タオルセット

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商品詳細
山﨑伊織選手の初勝利記念グッズのタオルとプレイヤーズフォトフェイスタオルの2点セットです。新品未開封になります。他出品のものとまとめ買いでお気持ち程度でのお値下げいたします。#ジャイアンツ#GIANTS#山﨑伊織#山崎伊織
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