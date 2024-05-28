美品　HEAD PRO ダッフルバッグ L

数回使用致しましたが、ラケットの更新に伴い使用しなくなりましたので出品致します。畳んで発送致します。以下公式HPの掲載内容です。PRODUFFLEBAGLLNLLは、HEADのEXTREMEラケットシリーズにマッチする、マッテオ・ベレッティーニ推奨のスタイリッシュなトラベル・バッグです。新しい形状にアップグレードされたこのバッグは、より大きな容量を収納できます。移動に必要なものがすべて入るスペースをたっぷり提供します。最大9本のラケットが楽々収納できる2つのコンパートメントを備え、さらに内部メッシュポケットと外側のポケットは、小物を出し入れしやすい追加スペースとして便利です。2ウェイキャリーシステムで、肩にかけることも背中に背負うことも可能。移動中に好きな方法で持ち運ぶことができます。またメインコンパートメントの一つには温度調節機能CCT+を備え、大切なラケットを極端な高温から守ります。•たっぷりとした新形状•最大9本までラケットが収納可能•ラケットを保護する温度調節機能CCT+テクノロジー•EXTREMEラケットシリーズにマッチするモダンなデザイン



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