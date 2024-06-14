デサント硬式木製バット

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商品詳細
競技の種類···硬式素材···木バランス・特徴···ミドルバランス重さ···900ｇNPB公認バットです1度だけ練習で使用したため、少しだけ打球痕がついていますが、それ以外はとても綺麗な状態です。打球痕が気になる方はお控えください。お気軽にコメントください⭕️
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