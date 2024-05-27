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サッカー★リバウンドネット リバウンダー サッカー ゴール 球技　練習 レッド
商品番号 V49801159171
商品名

サッカー★リバウンドネット リバウンダー サッカー ゴール 球技　練習 レッド
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

※1日1回配送しています(՞o̴̶̷̤̫o̴̶̷̤՞)【特徴】当てたボールが跳ね返るリバウンドネット持ち運び簡単！キャンプ場や旅行の滞在先などでも楽しめます！もちろん友人の家に持参して一緒にも遊べます！野球　サッカー　テニス　その他球技など様々な球技にお使いいただけます！部活の自主練、サッカーシュートやその他球技の練習として！簡単に組み立ては簡単です！お子さんの球技遊びにも最適です。場所を取らず、自宅のお庭が小さいサッカー練習場になります！フレーム角度が調整でき、いろいろな角度からシュートすることで、反射神経や反応能力、瞬発力を鍛えます。　★カラー　レッド★サイズ　　奥行き　72cm　高さ　　100cm　幅103cm★説明書付き梱包はプチプチで巻いて発送します。★留意点★※素人採寸ですので、若干の誤差が生じる場合がございます。※海外インポート商品のため、細かく検品しておりますが、些細な傷や汚れ、つくりの甘さがある場合がございます。※お安く提供するために、簡易包装で発送いたします。※モニター環境や光の当たり具合によって、実物と商品ページの画像で色味や雰囲気が異なる場合がございます。トラブル防止のため、上記の点をご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。※プロフィール必読でよろしくお願いいたします。248
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