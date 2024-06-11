【限定大会公式グッズ】2セット　バイエルンマンチェスターシティ

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AudiFootballSummitpoweredbydocomoのマンチェスター・シティ対バイエルン・ミュンヘンのグッズ付きチケット（先行抽選限定販売）に付属する記念グッズのみの販売です。グッズセットの内容1.大会記念デザインTシャツ【写真③】2.大会記念デザインステンレスボトル【写真④】3.大会記念デザイン扇子【写真⑤】4.大会記念デザインピンバッジセット【写真⑥】5.大会記念デザインビニールバッグ【写真⑦】以上、５点✕2セットです。※グッズ付きチケットが当選しましたが、複数当選したため出品します。※チケットは付きません。※TシャツのサイズはFREEです。※ステンレスボトルのサイズは0.5Lです。※バラ売りは今のところ考えていません。