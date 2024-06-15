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専用　フジクラ　ベンタスTR ブラック6S 1W タイトリストスリーブ
商品番号 B32392605858
商品名

専用　フジクラ　ベンタスTR ブラック6S 1W タイトリストスリーブ
ブランド名 フジクラ
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フジクラ　ベンタスTRブラック6S1Wタイトリストスリーブになります。練習場で使用しましたが自分には合わなかったので、出品致します。状態は良好ですが、神経質な方はご遠慮ください。種類···ドライバー、スリーブ付きシャフト
http://narcologia.ru/goods/contemplate834477.html
http://narcologia.ru/goods/composite453154.html
http://narcologia.ru/goods/mythic825435.html

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