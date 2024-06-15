専用　フジクラ　ベンタスTR ブラック6S 1W タイトリストスリーブ

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商品詳細
フジクラ ベンタスTRブラック6S1Wタイトリストスリーブになります。練習場で使用しましたが自分には合わなかったので、出品致します。状態は良好ですが、神経質な方はご遠慮ください。種類···ドライバー、スリーブ付きシャフト
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