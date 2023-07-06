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アカエム　ソフトテニスボール 45球
商品番号 H33675740767
商品名

アカエム　ソフトテニスボール 45球
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アカエム　ソフトテニスボールです。写真②のように全球に成とマジックで書いてますが、そのままにしておきます。カゴ、ラケットはつきません。まだまだ練習用に使用することができると思いますがご理解のある方　宜しくお願い致します。送るときはボールの空気を抜いた状態で段ボールに入れて送らせていただきます。質問などお気軽にどうぞ。ソフトテニスボール軟式テニスボールアカエム公認球用途···軟式・ソフトテニス
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