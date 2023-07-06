アカエム　ソフトテニスボール 45球

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。アカエム ソフトテニスボールです。写真②のように全球に成とマジックで書いてますが、そのままにしておきます。カゴ、ラケットはつきません。まだまだ練習用に使用することができると思いますがご理解のある方 宜しくお願い致します。送るときはボールの空気を抜いた状態で段ボールに入れて送らせていただきます。質問などお気軽にどうぞ。ソフトテニスボール軟式テニスボールアカエム公認球用途···軟式・ソフトテニス
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