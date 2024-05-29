新品ダッフィーぬいぐるみバッジ

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9/7に東京ディズニーシー(TDS)限定で発売されました。ぬいぐるみバッジ4セットで出品になります。※※新品・未使用ではございますが、1度人の手に渡った、お品物という事をご承知下さいますようお願いします。※少しの間でも、自宅保管していたお品でございます。神経質な方や、完璧なお品をご希望、細かな事をお気になさる方は、ご遠慮下さいませ。商品によっては折り畳んで発送させていただく場合がございます。