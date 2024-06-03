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【号外】慶応義塾高校甲子園優勝号外3点セット
商品番号 U92737100072
商品名

【号外】慶応義塾高校甲子園優勝号外3点セット
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

慶応義塾高校甲子園優勝の号外3点セットです。3ヶ所でしか配られ無かった大変貴重な神奈川新聞の号外を含みます。・朝日新聞・読売新聞・神奈川新聞クリアファイルに入れメルカリ便にて発送いたします。貴重な品である為、お値段交渉は致しません。　慶応高校野球号外朝日読売神奈川優勝甲子園3点セット慶應新聞横浜野球チーム···その他
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