Sago Lx エレキギター用ピックアップ Tashlly-Type1 セット

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SagoLxエレキギター用ピックアップTashlly-Type1セット新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものになりますので神経質の方はお控え下さい。また素人の自宅保管品となりますので初期の傷、汚れ等細かい事が気になる方、完品をお求めの方はご購入をご遠慮頂きたいと思います。よろしくお願い致します。