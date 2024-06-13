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アレキサンドライトのリング②
商品番号 U87245562869
商品名

アレキサンドライトのリング②
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少石で有名な天然のアレキサンドライトのリングです！お写真のように変色後の色が薄く、カットも甘いためソーティングを取っていません。その分安くしてます♪このルースは虹がでませんが、①よりは綺麗な色の変色です♪・天然アレキサンドライト・18kgpのフリーサイズリング※天然ですのでインクルージョンがあります。ハンドメイドですので神経質な方はお控えください(\u003e_\u003c)コレクション整理のため出品していますが、削除することもあります。
http://narcologia.ru/goods/recommended954690.html
http://narcologia.ru/goods/procurement171333.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly121684.html
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