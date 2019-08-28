ジアン　ソンジェ　シリーズスープ皿

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ご覧いただきありがとうございます。ジアン ソンジェ シリーズです。とても綺麗なグリーン色です。スープもたっぶりはいります。シリアルボール用につかったりカットフルーツスナック菓子やクッキーなど入れてもよいと思いますカップ＆ソーサーはついていません。未使用ですが、戸棚に長期に保存していました。自宅保管品につき神経質な方はご遠慮くださいサイズ直径約17.5センチ高さ約6.5センチ素人採寸です。