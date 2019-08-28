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- ジアン ソンジェ シリーズスープ皿
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ジアン ソンジェ シリーズです。とても綺麗なグリーン色です。スープもたっぶりはいります。シリアルボール用につかったりカットフルーツスナック菓子やクッキーなど入れてもよいと思いますカップ＆ソーサーはついていません。未使用ですが、戸棚に長期に保存していました。自宅保管品につき神経質な方はご遠慮くださいサイズ直径約17.5センチ高さ約6.5センチ素人採寸です。
http://narcologia.ru/goods/symmetric640945.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral179832.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper115309.html
ジアン SONGE プレート22cm 1775B4AB
ジアン SONGE ティーカップ＆ソーサー 17752PTH - Sohbi（旧：創美 ...
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2023年最新】ジアン ソーサの人気アイテム - メルカリ
ジアン SONGE ティーカップ＆ソーサー 17752PTH - Sohbi（旧：創美 ...
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ジアン SONGE プレート22cm 1775B4AB - Sohbi（旧：創美）公式通販
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