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ジアン　ソンジェ　シリーズスープ皿
商品番号 X44608257362
商品名

ジアン　ソンジェ　シリーズスープ皿
ブランド名 ジアン
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ジアン　ソンジェ　シリーズです。とても綺麗なグリーン色です。スープもたっぶりはいります。シリアルボール用につかったりカットフルーツスナック菓子やクッキーなど入れてもよいと思いますカップ＆ソーサーはついていません。未使用ですが、戸棚に長期に保存していました。自宅保管品につき神経質な方はご遠慮くださいサイズ直径約17.5センチ高さ約6.5センチ素人採寸です。
http://narcologia.ru/goods/symmetric640945.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral179832.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper115309.html
ジアン　ソンジェ　シリーズスープ皿
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ジアン SONGE ティーカップ＆ソーサー 17752PTH - Sohbi（旧：創美 ...
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