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IKEA STRANDMON ウィングチェア チェア 1人掛けソファ
商品番号 C38742494192
商品名

IKEA STRANDMON ウィングチェア チェア 1人掛けソファ
ブランド名 イケア
特別価格 税込 11,603 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。画像1、2は参考画像になります。カラー、デザインもよく抜群におしゃれです。あまり使用しない部屋に置いていたので、状態いいですが、薄いシミある部分あります。多少傷もあると思います、中古になりますので見落としする場合があります。直接引き取り可能ですと1万引きさせていただきます。。
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