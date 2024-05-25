IKEA STRANDMON ウィングチェア チェア 1人掛けソファ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。画像1、2は参考画像になります。カラー、デザインもよく抜群におしゃれです。あまり使用しない部屋に置いていたので、状態いいですが、薄いシミある部分あります。多少傷もあると思います、中古になりますので見落としする場合があります。直接引き取り可能ですと1万引きさせていただきます。。
http://narcologia.ru/goods/message6327.html
http://narcologia.ru/goods/unusable935874.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome126543.html
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