＜右側のみ＞IDC大塚家具「L/S STYLISH-52」カウチソファ 61万



美品 IDC大塚家具「L/S STYLISH-52」3人掛けカウチソファ 61万 ...



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右側のみ＞IDC大塚家具「L/S STYLISH-52」 3人掛けカウチソファ-



GMFH375○IDC大塚家具 L/S LUXE-01 リュクス カウチソファ | labiela.com



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IDC大塚家具】L型 カウチソファ コーナーソファ 出張買取 東京都豊島区 ...



大塚家具のソファー-

IDC大塚家具のロングセラーシリーズ「L/S」の3人掛けカウチソファ「L/SSTYLISH-52」です。定価￥614,000張地には1.4mm〜1.6mmの厚みのある本革を使用。革本来の質感を活かしつつ傷や汚れがつきにくいセミアニリン染めなので、しっとりとした革の手触りをお楽しみいただけます。3種類の密度の異なるウレタンフォームを使用した適度に反発力がある座り心地。目立った使用感も無く良好な状態です。＜サイズ＞全体の幅：2,700mm左右分かれる構造です。ズレ防止の連結パーツが備わっています。＜左側＞幅：1,720mm奥行き：950mm高さ：830mm座面の高さ：430mm座面の奥行き(背もたれクッション有)：520mmアームの高さ：550mm＜右側(カウチ)＞幅：970mm奥行き：1,570mm座面の奥行き(背もたれクッション有)：1,180mm＜状態＞状態は良好です。目立つ傷みやヘタリは無く、右アームに線跡がある程度で、清潔感のあるとても綺麗な状態です。＜配送＞・たのメル便「ヤマトらくらく家財宅急便」で配送します。 全国一律：¥37,000になります。 配送員がお届け先のご希望のスペースに設置致します。 左右分かれる構造です。・直接の引き取りも可能です。 埼玉県川口市、鹿浜橋インター最寄りになります。＝＝＝下記検索用になります。Karimoku飛騨産業キツツキ柏木工カリモク天童木工マルニ木工ヴィンテージカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckアクタス無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー北欧IDEEdesedeB\u0026Bリグナknollノールminottiミノッティデンマーク匠大塚HAYヘイ