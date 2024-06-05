【ブランド】a.depeche/アデペシュ【モデル名】WARM3シーター/ウォーム3シーター【マテリアル】パイン無垢材 アイアン【サイズ】横幅:185cm奥行:80cm高さ:69cm定価159,500【オットマン】横幅:55cm奥行:45cm高さ:40cm定価49,200アデペシュお馴染みの太畝のコーデュロイがいい雰囲気のWARM3シーターソファです。中綿なしのクッションカバーも2つ付いております。ヴィンテージ加工されたパイン無垢材のフレームにアイアンの脚でスッキリした印象のソファです。いかにもな雰囲気ではなく、どこか繊細なイメージのアデペシュ、幅広いお部屋のインテリアに溶け込みむソファかと思います。カラーリング仕様で、外してドライクリーニング可能です。※サイズは最大幅で計測しております。多少の誤差はご了承下さい。※目立ったダメージや汚れを記載、撮影しております。記載しきれない経年による小傷・擦れ・汚れ・錆びがある事、万が一見落としがある場合をご了承下さい。※お使いの再生環境により写真と実物の色味が多少異なる場合があります。※到着時の破損等ない限り、キャンセルや返品は対応致しかねます。



アデペシュ ウォーム WARM 3シーター コーデュロイ オットマン付き ...



2023年最新】アデペシュ ソファーの人気アイテム - メルカリ



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