【直接引渡し限定】ニトリ 3人用ソファ

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ニトリの3人用合皮ソファ(3PPVCソファDBR)です。幅188×奥行75×高さ73cm目立った傷や汚れ等はございませんが中古品という事をご理解頂ければ幸いです。片方の座面に2,3箇所小さく穴が空いています。座面のクッションを外したところの真ん中に摩擦で少し穴が空いています。写真ご覧ください。神戸市灘区自宅まで取りに来てくださる方でお願いします。・商品コード 5635017カラー···ブラウン主な張り地···人工皮革（合成皮革）カラー···ブラウン主な張り地···人工皮革（合成皮革）