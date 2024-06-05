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【高級】オットマン
商品番号 J29177162966
商品名

【高級】オットマン
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 15,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても綺麗な状態です！定価で1つ5万円ほどでしたm(*__)mこちらおひとつのお値段です。ふたつご購入の方はコメントください。発送方法の関係でおふたつ分購入していただく形になります。また、お二つ購入でお値引も致します！ぜひご検討くださいませ·͜·♡横55縦45高37素人採寸ですので目安でお願いしますm(__)mカラー···パープル主な張り地···天然皮革（本革）機能···キャスター脚
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