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- 【新品未使用】HOYAクリスタル ロックグラス6つセット
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商品詳細
HOYAクリスタルロックグラス6つセットです。新品未使用で食器棚に保管しておりました。箱はございませんのでご了承ください。◾️大きさ 直径約6.5cm、高さ約10.5cmグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、コップ、ロックグラス素材···ガラスHOYA保谷クリスタルクリスタルグラスロックグラス切子ウイスキーブランデー昭和レトロ
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