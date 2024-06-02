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【新品未使用】HOYAクリスタル　ロックグラス6つセット
商品番号 J60501767923
商品名

【新品未使用】HOYAクリスタル　ロックグラス6つセット
ブランド名 ホーヤ
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HOYAクリスタルロックグラス6つセットです。新品未使用で食器棚に保管しておりました。箱はございませんのでご了承ください。◾️大きさ　直径約6.5cm、高さ約10.5cmグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、コップ、ロックグラス素材···ガラスHOYA保谷クリスタルクリスタルグラスロックグラス切子ウイスキーブランデー昭和レトロ
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