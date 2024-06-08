秋涼セール★美品★Leather World 大型　ラウンド　ソファ

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１１８０００－のお品、お値下げ中高品質な牛革に定評のソファ専門メーカー『レザーワールド社』高品質なラウンドソファー入荷を致しました直線ではなく程よくラウンドしたソファはご友人、家族との会話を楽しませてくれます。ヘッドレストは6段階の稼働、ハイバックにもローバックにもなります。ダークブラウンをベースにベージュの生地を使用したモダンデザインです便利な収納付き希少なデザインです、是非この機会に◆コンディション全体のクリーニング、ドイツ製のワックスにて手入れを致しました。ワンオーナーの大切に使われたお品です。経年による若干のスレ等はございますが全体的に美品ですネット上に多数出回っている展示品などよりも良いコンディショではないでしょうか。現物確認も可能です◆サイズ変形の為、計測箇所を画像をご確認くださいませW364D96H90(68)SH40 多少の誤差はご容赦ください。◆配送横浜市都筑区の当店より30km圏内は自社納品可能です。2名配送、1名配送、階段作業の有無、距離により送料は異なりますのでお問い合わせくださいその他の地域はたのメル便３個口での発送ですarflex（アルフレックス）やBoconcept（ボーコンセプト）NICOLETTI （ニコレッティ）等のモダンファニチャーがお好きなお客様におススメです。