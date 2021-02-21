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- 【美品】ロイヤルドルトンカップ\u0026ソーサー・ブランブリーヘッジ・サマー、ウィンター
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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。【美品】ロイヤルドルトンブランブリーヘッジカップ\u0026ソーサーサマー、ウィンター各1客の2セットです。可愛らしくて、素敵なカップ\u0026ソーサーです。sizeカップ口径…約8.8cm高さ…約.73cmソーサー直径…約14.2cm高さ…約2.5cm素人採寸です。誤差は申し訳ございません。使用感のあまり無い美品ですが、Used品です。僅かな傷みは、あります。お気になさる方はご購入をお控え下さい。お箱はありません。プチプチで丁寧に包み、市販の新しい箱に梱包して24時間以内にメルカリ便で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/approximate487620.html
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